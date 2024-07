Highlights finale 800 stile libero | bronzo strepitoso di Paltrinieri Parigi 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Gregoriosi è aggiudicato una splendida medaglia dinegli 800alle Olimpiadi di. Grande gara del campione azzurro, che entra così nella storia del nuoto italiano: è infatti il primo a conquistare tre medaglie olimpiche consecutive, dopo l’oro nei 1500 a Rio e l’argento negli 800 a Tokyo. La medaglia d’oro va all’irlandese Daniel Wiffen, mentre l’argento allo statunitense Bobby Finke. Di seguito ilcon glidella gara. TUTTI I RISULTATI DI MARTEDÌ 30 LUGLIO ITALIANI IN GARA MARTEDÌ 30 LUGLIO IL MEDAGLIERE DIREGOLAMENTO NUOTO CALENDARIO E ORARI NUOTO IL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO800di) SportFace.