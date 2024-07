Finanziati i progetti Its Via libera della Regione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Sono stati approvati daLiguria ipresentati dalle Its Academy. Saranno sette i corsiper il costo complessivo di circa 2,4 milioni di euro a valere sul Fondo sociale europeo. All’Its Academy Nuove tecnologie per il made in ItalySpezia andranno 672 mila euro per aprire un corso dedicato alla conduzione e gestione dei mezzi ferroviari e uno agli spedizionieri. "Questo importante provvedimento – ha spiegato l’assessore regionale alla formazione Marco Scajola – permetterà di arricchire ulteriormente l’offerta di istruzione tecnologica superiore in Liguria. In questo modo offriremo ulteriori opportunità agli studenti, l’obiettivo è quello di coinvolgerne almeno 180, che hanno appena concluso la scuola secondaria di secondo grado e devono scegliere come proseguire nel proprio percorso formativo.