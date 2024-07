ESTATE a CORTE 2024 Il grande cinema nei Quartieri Spagnoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 luglio 2024) Anche agosto sarà un mese all’insegna deldi qualità nell’ambito della rassegna diitaliano e internazionale “”. Giunta alla sua quinta edizione e curata per Foqus-Fondazioneda Pietro Pizzimento, la rassegna vede anche la collaborazione con Casa Zen, la Scuola di Fotografia,e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, il Corso die Audiovisivo, coordinato da Luigi Barletta e il contributo della Regione Campania tramite il Fondo regionale per l’attivitàtografica e audiovisiva. Il cartellone di agosto propone un’ampia selezione di film con i grandi nomi delitaliano: Registi come Luca Guadagnino, Valeria Golino, Daniele Luchetti e molti altri presenteranno i loro ultimi lavori. Saranno proiettati film provenienti da Francia, Stati Uniti, Messico e altri paesi, con registi e attori di fama mondiale.