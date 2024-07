Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di agosto 2024

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 30 luglio 2024) Nel mese più caldo e vacanziero dell’anno letargate J-POPnon si fermano!Il mese diregalerà ai lettori tante serie inedite e nuovi capitoli delle storie più amate. Per i fan di Oshi no Ko – My Star arriva in libreria e fumetteria a fine mese l’attesissimo romanzo della serie: Oshi no Ko – My Star. Il Romanzo: Spica, la prima stella della sera! Il volume sarà disponibile sia singolarmente che all’interno dell’esclusivo B-Komachi Collection Box insieme all’edizione variant del volume 14 dele la dress-up doll di Ruby Hoshino. Dopo l’uscita dell’anime su Netflix, arriva sugli scaffali ilGood Night World di Uru Okabe, la serie thriller sci-fi ambientata nella realtà virtuale del videogioco Planet. In perenne conflitto tra di loro nel mondo reale, i membri della famiglia Arima, vanno d’amore e d’accordo all’interno del gioco.