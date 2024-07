Domenico Gallo scompare a 2 anni l’appello disperato della famiglia | Aiutateci

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024) Ricerche a tappeto sono in corso a Locorotondo. Da alcune ore non si hanno notizie di un bambino dei due. La scomparsa è avvenuta intorno alle 11 del mattino, mentre il bambino giocava nei pressi di casa sua, situata nella zona rurale di contrada Serralta. La madre, che ha altri tre figli, ha lanciato l’allarme dopo essersi accorta che il piccolo era scomparso. Al momentoscomparsa,indossava una maglietta grigia, pantaloncini quadrettati blu e scarpe Adidas blu. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri, che stanno perlustrando la zona con l’ausilio di un drone e del nucleo cinofili. Il sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano, ha dichiarato che si attende l’arrivo dei cani molecolari per intensificare le ricerche.