Clementino inaugura il Ladispoli Summer Fest

30 agosto 2024 – "Non poteva esserci battesimo migliore per la quinta edizione delil rapper napoletano che vanta una carriera ventennale è pronto all'atterraggio in piazza Rossellini". L'annuncio è dell'assessore al turismo, Marco Porro. La "Iena Bianca" del rap è pronta a far vibrare il cuore della città. Il personaggio più simpatico della scena hip hop nazionale proviene da una famiglia dove la musica è di casa. Da subito percorre le scene musicali underground vincendo praticamente tutto quello che c'è da vincere nelle battaglie di rap freestyle. Ad oggi, Clemente Maccaro è uno dei rapper più apprezzati del Paese, giudice di The Voice Italy e mattatore di un tour 2024 che lo vede scatenarsi nelle migliori piazze italiane. Sì perchénei suoi live tutto fa, meno che risparmiarsi.