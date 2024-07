Ceccon da leggenda capolavoro tutto d’oro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) dall’inviato Seppellite il mio cuore qui alla Defense, sotto il tetto della piscina, sopra il filo dell’acqua, dentro i battiti di un cuore spremuto dalla ennesima avventura. Thomasè stato di parola. È il nuovo re olimpico dei 100 dorso. È il primo italiano a riuscire nell’impresa. E già era salito sul podio, qui a Parigi, nella staffetta veloce.è stato di parola perché dopo le semifinali, dominate dal cinese Xu,se ne era uscito con una rodomontata. Aveva detto: "Ah, lo conosco, parte sempre forte ma poi scoppia nella seconda metà, so cosa fare". Anche senza portare più i baffetti alla D’Artagnan, il nostro fusto rimane un cavaliere di Guascogna. È andata proprio così: Xu in fuga alla virata ma poi l’azzurro si è trasformato in una tavola che scivolava irresistibile sull’acqua azzurra acqua chiara. E ha trionfato come l’amico Martinenghi nella rana.