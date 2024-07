Azzannato dal cane bimbo resta grave Rottweiler prelevato dai veterinari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Bevagna, 30 luglio 2024 – Ilche sabato scorso ha aggredito un bambino che stava transitando in strada a bordo di una bici con la mamma è statodal servizioo della Usl2 e messo sotto osservazione. Un atto dovuto e necessario, soprattutto in relazione al fatto che l’animale non dovrebbe aver mai manifestato alcun tipo di problemi. Il terrore e l’esplosione del caos sabato pomeriggio. L’aggressione è stata un momento violento e improvviso. Il, un maschio adulto di sette anni, ha morso un bambino di cinque anni che è ancora è ricoverato al reparto di Pediatria dell’ospedale di Foligno con molte ferite lacero - contuse da morso,soprattutto quella intorno all’occhio destro.