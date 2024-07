Acqua in autostrada prezzi shock | quanto costa Italiani imbufaliti cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024) Capita a tutti di viaggiare in questi giorni d’estate in, che sia per le vacanze, per lavoro o per altri motivi, prima o poi ci tocca affrontare un tratto più o meno lungo. E siccome fa un caldo che si muore, e la sete è tanta, e magari non siamo partiti con le giuste scorte, ecco che ci fermiamo alla prima stazione di servizio per prendere una bottiglia d’. L’avessimo mai fatto! Isono triplicati. Dopo cornetti e cappuccini, ecco che pure l’vede il prezzo lievitare sensibilmente. Inl’più della benzina, incredibile a dirsi ma è così. Racconta Cristina D’Amici che ha voluto raccontare la sua esperienza su Today: “A differenza delle bibite gasate e dei succhi di frutta non c’è molta scelta: ci sono solo due marche, tra le più costose. Due euro e sessanta centesimi per una bottiglietta da 0,75 litri, liscia o frizzante che sia.