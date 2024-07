WWE | Sam Roberts | Jey Uso non dovrebbe riunirsi con Roman Reigns

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 29 luglio 2024) Sam, vorrebbe continuare a vedere Jey Uso brillare come singolo competitore. Jey Uso è diventato uno dei personaggi più amati della WWE e sembra che non ci sia modo di fermare il successo Main Event Jey. Nel frattempo, la personalità televisiva Samha detto che non vuole che Uso si riunisca con i membri originali della Bloodline e vorrebbe vedere Jey detronizzare Gunther. Un futuro da campione per Jey Uso? Uso è un nome affermato nell’intrattenimento sportivo. Tuttavia, molti credono che nel prossimo futuro si riunirà conper riformare l’originale Bloodline contro la nuova Bloodline di Solo Sikoa. Durante una puntata del podcast Notsam Wrestling, il conduttore radiofonico Sam, volto noto della programmazione WWE, ha parlato della posizione attuale di Jey Uso nella promozione di Stamford.