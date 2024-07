Spettacolo Short Track I campionati al Ciocco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) La quiete che si respira al, immersi nella Valle del Serchio, viene interrotta solo dallo sferragliare delle mountain bike delle promesse del ciclismo italiano che oggi e domani si riuniscono sul notorio galoppatoio della tenuta per iItaliani Giovanili XCC e XCE. Quelle delsono state vere “gare da numeri 1” visto che tutti e quattro i vincitori delle categorie Esordienti, e diversi atleti tra Allievi e Junior partivano con il pettorale numero 1 e si sono riconfermati in prima posizione sul traguardo, andando quindi ad indossare la maglia tricolore. A dare il via della lunga carrellata di partenze odierne per lo(XCC) sono state le Esordienti di 1° anno, dove la bresciana Marta Bodini si è resa protagonista di una performance di livello che l’ha vista trionfare in solitaria dopo aver lanciato l’attacco decisivo all’ultimo giro di gara.