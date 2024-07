Scherma come la boxe | Macchi derubato di un oro sacrosanto Cerioni furibondo Italia bersagliata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il finale più amaro e doloro della giornata olimpica per l’arriva dalla pedana della. A Filippoè stato rubato il primo oro olimpico della carriera in una finale della prova individuale di fioretto maschile che verrà ricordata per uno degli arbitraggi più scandalosi della storia. Anche il CT azzurro Stefanoha attaccato duramente gli arbitri per le clamorose decisioni sul 14-14, con l’ultima stoccata che ha dato la vittoria a Cheung Ka Long che incredibilmente è stata assegnata al portacolori di Hong Kong, che si conferma campione olimpico. Filippoè stato fenomenale in questa finale contro un avversario fortissimo e che comunque si era ritrovato nuovamente in finale tre anni dopo Tokyo.si è trovato anche sotto 9-6, rimontando poi in maniera straordinaria e presentandosi poi in vantaggio sul 14-12.