Sapete quanto guadagnerà Stefano De Martino in Rai? Contratto da capogiro | la cifra esagerata

(Di lunedì 29 luglio 2024)Deè il nuovo volto di punta della; come sappiamo, l’ex marito di Belen Rodriguez ha preso il posto di Amadeus ad Affari Tuoi. Ma? A settembre Desarà ufficialmente il conduttore dello show “dei pacchi”; nelle ultime ore sui social e non solo si è sparsa a macchia d’olio la notizia circa ildache avrebbe firmato con l’emittente di Stato.in? Come sappiamo, la trasmissione andrà in onda dall’iconico Teatro delle Vittorie, ovviamente a Roma. L’edizione che verrà condotta dall’ex ballerino di Amici ha portato con sé qualche piccola trasformazione:Deha detto addio allo smartphone e in televisione vedremo un telefono rosso vecchio stile, tornando quindi alle origini dei tempi che furono. Accanto a lui ci sarà un pacco azzurro legato con lo spago.