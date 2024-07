Quando finiranno i soldi nella biografia di Kate il vero terrore di Re Carlo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 luglio 2024) La verità sulla rottura tra Harry e Megan ed il resto della famiglia Windsor e l'aperta ostilità diverso la coppia. Dettagli sostanziosi nell'anticipazione, appena uscita, del nuovo libro dell'autore britannico Robert Jobson dal titolo “Catherine, The Princess of Wales”. Il biografo dei Reali Windsor ci racconta nuovi inediti sulla presa di posizione della Principessanei confronti del fratello di William e di Meghan Markle. Catherine Middleton, solitamente pacata e diplomatica, avrebbe osteggiato sin da subito la coppia che ha scelto di trasferirsi negli Stati Uniti rinunciando alla vita di Palazzo. In particolare, Jobson scrive riguardo un aneddoto datato 2021Harry e Meghan accusarono i reali di razzismo prendendosela in particolare con la coppia William e