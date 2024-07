Pia e Claudio 40 anni dopo La notte del mostro ancora più mostro | seminò terrore e non lasciò tracce

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Firenze, 29 luglio 2024 – A Vicchio, ladel 29 luglio di quarant’fa, ilfu piùche mai. Pia, poco più che una bambina, e il suo fidanzato, 21appena compiuti, furono le sue vittime. Si erano appartati dove andavano sempre, alla Boschetta. Tant’è che, quando le rispettive mamme quellanon videro tornare i loro figli a casa, un amico diraggiunse subito quel posto. Toccò a lui l’atroce scoperta delle due vittime più giovani di sempre di quella calibro 22oggi avvolta nel mistero. L’estate del 1984. C’era paura, in quella stagione. Ma non così tanta da togliere la voglia di esplorarsi ai due fidanzatini. E poi, l’assassino era in galera.