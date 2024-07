Nuoto debutta Paltrinieri nella terza giornata di gare a Parigi Sara Franceschi vuole stupire In serata Thomas Ceccon!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) E’ una mattinata piuttosto veloce (solo tre) ma anche molto importante per i colori azzurri, ladedicata alle batterie delai Giochi Olimpici di2024. Fa il debuttosua quarta partecipazione olimpica Gregorionelle batterie della gara in cui probabilmente crede meno, gli 800 stile libero, maquale non parte certo battuto a priorilotta al podio. In vasca anche, bronzo mondiale a Doha, nei 400 misti, mentre non ci sono azzurre al via nei 100 dorso donne. I 400 misti hanno una, sola grande favorita, si tratta di Summer McIntosh, canadese che ai trials per i Giochi ha demolito il suo record del mondo con un tempo spaziale di 4’24”38.