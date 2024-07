Marina Resort Pause glamour prima di prendere il largo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Qualcosa di più di semplici dettagli. Perché le location non sono mai neutre. E un’attività che funziona in un contesto già di per sé strepitoso, sembra acquisire un prestigio e una bellezza ancora superiori. In effetti, c’è una geografia invidiabile a fare da cornice alla parte del Golfo di Napoli che vira verso la penisola sorrentina: la metropoli partenopea ad un amen, il Vesuvio che domina l’orizzonte vicino, Capri e Amalfi a sole 12 e a 18 miglia nautiche. E alle spalle dei pontili galleggianti del moderno Porto Davide a Castellammare di Stabia, c’è l’animazione di un’intera città diventata una piccola Shangri-La per armatori, skipper e aspiranti navigatori, e non solo l’indimenticata presenza del famoso Circolo Nautico dei fratelli Abbagnale.