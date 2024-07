Magnifico Macchi argento dopo un finale da crepacuore! Arbitri fischiati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024) Filippo: l’oro sfugge di un soffio,amaro nel fioretto Parigi – Filippoè stato a un passo dall’Olimpo dei grandi fiorettisti italiani, da Nedo Nadi a Daniele Garozzo. L’oro nel Grand Palais gli è sfuggito sul 14 pari,ben tre consultazioni del Var della scherma da parte dell’arbitro di Taipei, che alla fine ha assegnato la stoccata e la medaglia d’oro a Cheung Ka Long di Hong Kong, che già aveva battuto Garozzo nelladi Tokyo 2020. La decisione ha scatenato la reazione del ct Stefano Cerioni, che ha protestato più volte, andando via appena pronunciato il verdetto, ma non prima di indicareal pubblico come vero vincitore.