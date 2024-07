Lusso | il contributo delle celebrity

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ilè l’interprete contemporaneo del mutamento sociale. Il solo capace di rielaborare il linguaggio del tempo in uno fatto di tessuto e pellame che raggiunge un grande pubblico che si muove per abiti e borse. Con la nuova immagine del luxury anche i suoi performer si innovano, cioè tutte quelleche ad ora sono il volto mediatico di alcuni brand.: le nuove figure La storia delha mostrato già in precedenza come la sua immagine sia connessa ad una più ampia e generale che riguarda la società. Questa immagine è una rappresentazione fedele dei suoi consumatori. Il pubblico che da spettatore diviene partecipante attivo dello storytelling. La narrazione, cosi, sposta l’occhio del consumer sulla figura che veste il prodotto: laindividuata dalla maison per rappresentarla dal quotidiano ai grandi eventi.