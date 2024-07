LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | aumenta l’attesa per la finalissima di Macchi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.00 Apithy-Brunet è la prima donna nella storia a vincere un titolo olimpico in casa. SI ACCENDE UNA SOLA LUCE: MANON APITHY-BRUNET È CAMPIONESSA OLIMPICA!! 12-14. Attacco di Balzer! Stoccata in contemporanea. 11-14. Va a vuoto l’attacco di Balzer che viene infilata da Manon Apithy-Brunet. 11-13. Viene confermata la stoccata di Apithy-Brunet nonostante la richiesta del monitor di Balzer. 11-12. Anticipo vincente di Sara Balzer. 10-12. Dopo un controllo al monitor l’arbitro conferma la stoccata di Apithy-Brunet. 10-11. Balzer aspetta l’attacco della connazionale, lo schiva e poi contrattacca. 9-11. Indietreggiando Balzer trova la stoccata del -2. 8-11. Attacco di Apithy-Brunet che torna a piazzare una stoccata. 8-10. Balzer va a segno prima con l’attacco e poi con una rimessa. 6-10. Una stoccata per parte in rapida successione. 5-9.