La ‘velina dei record’ al Grande Fratello

(Di lunedì 29 luglio 2024) A Mediaset sono settimane decisive per la definizione del cast del prossimo, al via dopo l’estate. In un’edizione che mescolerà vip a persone comuni, DavideMaggio.it vi anticipa l’identità di una concorrente che ha accettato di varcare la porta rossa. Shaila Gatta concorrente di2024 Tra i nuovi ‘vipponi’ ci sarà l’ex velina mora di Striscia la Notizia Shaila Gatta. Classe 1996, di Aversa, la ballerina vanta il record di colei che ha ‘sgambettato’ più di tutte nel tg satirico di Antonio Ricci con 928 puntate. Nessuna come lei, dunque, seppur meno nota di altre che l’hanno preceduta. Insieme alla collega Mikaela Neaze Silva è stata a Striscia per quattro stagioni (2017/2021) e condotto dal 2019 al 2022 gli appuntamenti estivi di Paperissima Sprint. Il pubblico di Canale 5, però, la conosceva già nel 2015 ad Amici.