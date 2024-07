La seconda giornata della visita di Meloni in Cina | oggi l' incontro con Xi Jinping

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 29 luglio 2024) Si apre29 luglio ladi statopresidente del Consiglio Giorgiain. In mattinata la premier, a Pechino, sarà ricevuta dal presidente Xinella sua residenza Diaoyutai, per quello che è l'più importantee che servirà a tracciare la futura traiettoria delle relazioni bilaterali tra i due paesi. Prima dell'con Xi, la premier ha in programma un colloquio con il presidente del comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo (Anp), Zhao Leji. Inoltre, ha inaugurato la mostra "Viaggio di Conoscenze. Il Milione di Marco Polo e la sua eredità fra Oriente e Occidente" al Millennium Museumcapitale.