La conduttrice che ha abbandonato la tv all’apice della carriera | Il Telegatto lo uso come fermaporte è inutile e pesante

(Di lunedì 29 luglio 2024) C’è unache a metà degli anni novanta ha deciso di abbandonare latelevisivadel successo. Il suo nome è Giorgia Passeri e sono sicuro che i miei lettori quarantenni se la ricorderanno benissimo. Lei è stata il voltotrasmissione di Fininvest Ciao Ciao andata in onda – alla sua guida – dal 1984 al 1988, poi è passata in Rai e alla fine nel 1994 l’addio. Questa settimana è stata intervistata dal quotidiano La Stampa che ha raccontato: “A casa sua unè appoggiato a terra fa da fermo alla portafinestra del terrazzo. Lei quasi si giustifica: «non per snoberia ma è un oggetto, così». Si ride“. “Da ragazza mi è accaduto un fatto artistico incredibile. Ho vissuto una magia, un esperimento perfetto durato 10 anni.