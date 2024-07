Inter Primavera con tante novità | i primi bomber dell’era Zanchetta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 luglio 2024) La nuovaUnder-20 riparte dain panchina (padre) e in cabina di regia (figlio) ma punta su diversi talenti. Alcuni già conosciuti e altri ancora conoscere. Intanto le prime amichevoli estive iniziano a dare alcune indicazioni su chi ha più familiarità con il gol MILANO – Il pre-campionato della nuovaUnder-20 guidata da Andreava avanti. A suon di reti. E senza sconfitte. Terminato il ritiro di Saint-Vincent (AO), la preparazione al1 s’intreccia con il calciomercato. Pur avendo ancora in rosa qualche classe 2005 – che potrebbero essere ceduti in prestito entro fine agosto – c’è grande curiosità intorno ai nuovi acquisti annata 2006. In particolare il difensore spagnolo Alex Perez e il centrocampista sloveno Luka Topalovic, che ha già debuttato in amichevole con la Prima Squadra.