Inizia Capalbio Libri Rizzo porta la casta in piazza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024)Tutto pronto per l’inaugurazione di "", il festival su "Il piacere di leggere. In. In rete" che si terrà fino al 3 agosto nella Terrazzaindei Pini. La serata inaugurale di oggi (inizio alle 19.30) ospita Sergiocon la presentazione del saggio "Io so’ io. Come i politici sono tornati a essere intoccabili". Presenta Carlo Calenda, politico, e conduce Mariolina Sattanino, giornalista e conduttrice televisiva. Letture di Stefano Goracci. Un saggio contro il mondo degli intoccabili. Numerosi i temi. "Un ministro con 83 persone di staff – si spiega –. Un altro che fa visita al quasi suocero incarcerato il giorno dopo che questi è finito dietro le sbarre. E un governo dove il conflitto d’interessi è di nuovo la regola e per cui le critiche sono reato di lesa maestà.