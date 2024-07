Incendio al poligono il ferito in condizioni gravissime Oggi lutto cittadino e minuto di silenzio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Prato, 29 luglio 2024 – Si è alzato in volo anche ieri l’elicottero dei vigili del fuoco sopra l’area boschiva (parliamo di otto ettari di parco) divorata dalle fiamme scaturite daldi tiro di Galceti, nel quale venerdì hanno perso la vita Gabriele Paoli, 67 anni, direttore di tiro, soggetto abilitato a guidare e a istruire coloro che sparano, e Alessio Lascialfari, 66 anni, socio frequentatore della struttura. Un 46enne, istruttore di tiro, è invece sopravvissuto al rogo, ma ha riportato ustioni sul 35% del corpo: attualmente è ricoverato al centro grandi ustionati di Cisanello a Pisa, intubato, e le suerestano molto serie. Il lavoro dei vigili del fuoco è stato immane, in questi giorni. E anche ieri l’elicottero ha sorvolato ieri la zona per cercare di abbassare le temperature del suolo nell’area e scongiurare un’eventuale ripresa delle fiamme.