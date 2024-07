Il ritorno di Simone Biles con un salto mai fatto da una donna

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 29 luglio 2024) Era il 27 luglio del 2021 quando, durante la finale a squadre femminile di ginnastica artistica dei Giochi Olimpici di Tokyo,fece qualcosa di strano, per lei, ovvero commise un errore al volteggio. Per l’atleta più medagliata della storia (23 ori ottenuti dai Mondiali del 2013, 4 quelli guadagnati a Rio 2016) quello fu invece l’inizio, non della fine, ma di un lungo e tormentato periodo di pausa in cui, per sua stessa ammissione, dovette combattere con quelli che lei chiamò twisties, ovvero blocchi mentali che impediscono al cervello di comunicare con il corpo, facendo sentire stranite le atlete proprio nel momento in cui stanno per compiere un’acrobazia.