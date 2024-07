Fondi per i malati che adottano cani e gatti in Emilia Romagna Aiutano chi soffre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Bologna, 29 luglio 2024 – Sono tantissimi gli studi che confermano il grande aiuto che un cane o un gatto possono offrire ad anziani,di Alzheimer, bambini autistici, ma ancheoncologi.a tenere la mente occupata, allentare lo stress e l’ansia, a fare attività fisica con le passeggiate quotidiane, nel caso dei. L’iniziativa, finanziata con 200mila euro, è stata presentata dall’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini e fa parte del più ampio ambito relativo alla prevenzione. E’ destinato agli over 70 e alle persone con gravi disabilità che, dal prossimo ottobre, potranno adottare un gatto o un cane potendo contare su un contributo di 200 euro per le spese veterinarie del primo anno. Le adozioni previsti sono mille.