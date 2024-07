Figc Casini | Fiduciosi che il percorso sia giusto lavoriamo per trovare soluzione equa

Leggi tutta la notizia su sportface

"Siamoche ilsia quello, perché, come ha detto il ministro Abodi, bisogna lavorare tutti insieme perlapiù". Così il presidente della Lega Serie A, Lorenzo, al termine del Consiglio federale odierno, nel corso del quale "il presidente federale ha detto che procederà alla trasformazione dell'assemblea del 4 novembre da elettorale a straordinaria, in modo tale da mettersi a lavorare sulle modifiche di statuto". Un altro tema toccato è stato quello del vincolo sportivo: "C'è grande preoccupazione di tutte le leghe e anche della federazione – spiega-, perché, al di là della proroga di un anno, occorredelle soluzioni per tutelare i vivai delle società".