Era convinto di chattare con Dua Lipa illuso e truffato | trovato nell’Adda il corpo di Gianfranco Bonzi

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dua, la rockstar inglese di origine albanese, gli mandava messaggi sui social e chattavano in continuazione, ma era solo una truffa. E cosi, il portiere di un condominio milanese scomparso quattro mesi fa, non ha retto alla delusione. E’ suo ilrisull’Adda lo scorso 22 giugno, dopo i rilievi fatti dalle autorità competenti. Finisce nel peggiore dei modi una storia triste, simbolo dell’impunità che governa i social. L’ipotesi del suicidio sembra una certezza. La storia con la finta Duae la truffa Era stato lo stesso, prima di scomparire, a scrivere sui social che avrebbe voluto farla finita per una delusione sentimentale ma in realtà c’era molto di più. Dalle notizie emerse si scopri che l’uomo chattava con una sedicente truffatrice che si presentava come la cantante britannica.