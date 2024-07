È morto Gianfranco Bonzi l’uomo ingannato dalla finta Dua Lipa è stato trovato nell’Adda Il figlio disperato | Non soffrire più ti ameremo per sempre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Si chiude uno dei casi più tristemente famosi affrontati a “Chi l’ha visto?” su Rai Tre da Federica Sciarelli. È, balzato alla cronaca per essere scappatofamiglia, dopo essersi reso conto di esseresul WebDua. Era suo il corponel fiume Adda il 22 giugno scorso. Lo hanno precisato i Carabinieri che avevano in carico le indagini sul ritrovamento dopo la comparazione del Dna eseguita nei giorni scorsi.aveva 59 anni ed era il custode di un palazzo a Milano. Era scomparso dal capoluogo lombardo il 23 marzo scorso, dicendo sui social che avrebbe voluto farla finita dopo un problema sentimentale che lo attanagliava. Pare che fosse finito vittima di una truffa online basata su falsi rendimenti di criptovalute da parte di hacker che si facevano passare per la cantante Dua