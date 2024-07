Devi soffrire Perché ti umilio Se sei di provincia | Brescia la prof brutalizza gli alunni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un'insegnante è finito al centro di uno tsunami di polemiche e accuse dopo essere stata diffidata da quattordici famiglie all'ufficio scolastico die della Lombardia. La ragione? Presto detta: i genitori deglidell'ultimo anno dell'istituto agrario Pastori dihanno accusato l'insegnante di aver mortificato i loro figli con frasi offensive e umilianti. Le accuse, che appaiono piuttosto gravi, sono anche molto dettagliate. Secondo i genitori, l'insegnante avrebbe utilizzato espressioni quali "non sei capace", "sei un ritardato", "sei un cretino". Ma non solo. Ci sono altre frasi che le vengono contestate e che sono, per certi versi, ancor più inquietanti: "L'umiliazione vi rende forti", "Chi arriva dallasarà sicuramente bocciato" e "Dovetevi fa bene".