Darderi Musetti-Jarry Tabilo oggi in tv tennis maschile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

(Di lunedì 29 luglio 2024)si sfideranno in occasione del primo turno del torneo didoppioalledi. Con l'eliminazione di Bolelli/Vavassori, tocca a Luciano e Lorenzo portare in alto i colori azzurri in questa specialità. Non sarà però facile visto che si tratta di una coppia inedita (originariamente al posto didoveva esserci Sinner) e perché di fronte avranno un duo molto ostico, che secondo i bookmakers partirà favorito e non di poco. Tra le due coppie non ci sono precedenti. L'incontro traè in programma, lunedì 29 luglio, come quarto match dalle ore 12.00 sul Campo 8 (dopo Kichenok/Kichenok-Wang/Zheng).