Crollo Scampia il giorno dei funerali L' arcivescovo | Vittime simbolo di un crollo sociale che deve essere arginato

(Di lunedì 29 luglio 2024) AGI - È quasi deserta piazza Giovanni Paolo II, nel quartiere, a Napoli, dove sono iniziati idi Patrizia e Margherita Della Ragione e Roberto Abbruzzo, le tredeldi un ballatoio della Vela Celeste. Sono circa 200 le persone presenti, tra cui anche istituzioni e giornalisti, mentre si prevedeva un grande afflusso di persone, tanto che erano state posizionate 2.000 sedie in piazza ed era stato scelto un luogo molto ampio per favorire la partecipazione. Nel corso delle celebrazioni, alcune centinaia di persone si sono posizionate sui lati della piazza, e sotto i gazebo della Protezione civile per trovare ristoro dal caldo torrido. Le sedie e la parte centrale della piazza, restano invece quasi deserte.