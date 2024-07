Conte tira dritto per la riforma del M5S e sfida Grillo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 29 luglio 2024) AGI - L'appuntamento è per la fine di settembre e l'inizio di ottobre con due o tre giorni che promettono di imprimere una "sterzata" alla storia del Movimento 5 Stelle. L'assemblea Costituente a cui sta lavorando il presidente Giuseppeassieme allo stato maggiore del M5s si pone l'obiettivo ambizioso di prendere i valori fondativi del Movimento e farne un trampolino per il futuro: dalla democrazia diretta alla democrazia partecipativa, per sintetizzare. Il tema forte è, infatti, la gestione dei processi collegiali partecipativi che sarà esterna al gruppo dirigente del Movimento 5 Stelle.