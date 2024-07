Chi sono i Drusi la popolazione che vive nei territori siriani occupati da Israele e vittima del razzo sul campo di calcio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Le 12 bare bianche hanno sfilato per le strade di Majdal Shams, il villaggio druso dove si è consumata la strage neldi, con unche si è abbattuto su dei bambini uccidendone 12, tutti tra i 10 e gi 16 anni. Le casse con i ragazzini vittime innocenti del conflitto trae Hezbollah fluttuano in un mare di cerchi rossi, i cappelli tradizionali del popolo che abita quella lingua di terra siriana secondo le risoluzioni Onu ma occupata da decenni dall’esercito israeliano. I, appunto, vittime di una guerra che non è la loro,araba ma che con palestinesi ed ebrei non ha niente a che fare.