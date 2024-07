Castello d' Agogna corto circuito al frigo manda a fuoco una casa Il sindaco ospita la famiglia sfollata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024)d’(Pavia), 29 luglio 2024 – È stato con tutta probabilità una unrifero la cause dell’incendio che si è sviluppato ieri sera in un’abitazione did’di proprietà di un uomo di 54 anni. Le fiamme si sono propagate rapidamente al primo piano provocando dei danni ingenti tanto che i vigili deldi Vigevano e Mortara, intervenuti sul posto, hanno dichiarato l’abitazione inagibile. I proprietari non si trovavano inal momento del fatto e nessuna conseguenza c’è stata per i due cani. La, padre, madre ed un figlio adolescente è statata daldid’, William Grivel. “Conosco da tempo la– ha detto – e disponendo di un alloggio libero non ho avuto problemi a prestarglielo in modo che possano trascorrervi i prossimi giorni in attesa di ripristinare la loro”.