Belluno escursionista di 34 anni muore travolta da un masso sotto gli occhi degli amici

(Di lunedì 29 luglio 2024) Una donna di 34è morta investita da undurante un’escursione in montagna nei pressi di Forcella Marmarole, nella parte alta del Vallon del Froppa, in provincia di. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 28 luglio. La vittima era residente a Genova. Si trovava in compagnia di cinquequando unsi è improvvisamente staccato dalla parete soprastante. Glidella donna hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino di Pieve di Cadore e del Centro Cadore, supportati da un elicottero del Suem di Pieve di Cadore, ma per la 34enne non c’è stato niente da fare. I sei, tre uomini e tre donne, provenienti da diversi città italiane, erano partiti al mattino dal Rifugio Baion, avevano raggiunto Forcella Baion, erano scesi nel Vallon da Rin e risaliti a Forcella Marmarole.