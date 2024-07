Ascoli un problema tira l’altro Oggi arriva il verdetto su Forte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) E’ stata anche questa una settimana decisamente movimentata in casaCalcio. La decisione di Metalcoat di rirsi dalla trattativa di acquisto, dopo un paio di tentativi di conciliazione con la Ferinvest della famiglia Pulcinelli, ha spento tutte le speranze dei tifosi bianconeri in un finale positivo di questa vicenda divenuta decisamente ‘stucchevole’. Metalcoat, affiancata dalla ‘cordata’ di imprenditori ascolani, èta a proporre la copertura di una parte del 10,5 milioni di euro dei debiti cumulati (sembrerebbe siata a sette milioni), ma Pulcinelli è stato irremovibile nella sua decisione di cedere comunque l’a patto che il compratore si accolli tutta la massa debitoria. E lo ha ribadito anche con un post sui social dove ha scritto: "Meglio di niente? No meglio niente".