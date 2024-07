Aggressione a Camerota | giovane ferito gravemente arresti per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 29 luglio 2024) Terrore e violenza a Marina dinella notte tra sabato e domenica, nella piazzetta Simon Bolivar, vicino al porto turistico. Undi 21 anni, originario di Maddaloni e residente acapoluogo, ha subito gravi ferite all’addome durante un’. Antefatto Due sere prima, uno sguardo di troppo tra ile un gruppo di ragazzi ha scatenato una lite per motivi futili. I gestori di un locale sono intervenuti, invitando i partecipanti a lasciare l’area. Anche se sembrava che la situazione si fosse risolta, la tensione è rimasta latente. Nella notte tra sabato e domenica, dopo aver cercato di chiarire l’equivoco con i ragazzi coinvolti, S.A. si è recato in un locale per uno spuntino con alcuni amici intorno alle 4 del mattino. Rimasto solo per un breve momento, ha subito un’improvvisa.