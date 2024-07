Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 luglio 2024)DEL 28 LUGLIOORE 15.20 DARIO ANTOLINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO LA CIRCONE RISULTA REGOLARE NELLE PRINCIPALE STRADE E AUTOSTRADE DELLASEGNALIAMO COMUNQUE CODE SULL’A1 FIRENZEPER RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DOPO UN INCIDENTE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE MENTRE SULLA VIA LITORANEA SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO TRA CAPOCOTTA E TORVAJANICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER GLI EVENTI RICORDIAMO CHE A SUBIACO CONTINUA FINO ALLE ORE 21.00 IL RALLY DICAPITALE, PER L’OCCASIONE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO VEICOLARE NELLE PIAZZE E NELLE VIE INTERESSATE DALL’EVENTO A VETRALLA, NELLA FRAZIONE DI CURA, è IN CORSO LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “FESTA DELLO STREET FOOD”.