Scherma le fiorettiste azzurre accedono agli ottavi di finale delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Lerompono il ghiaccio e aprono con una vittoria il loro cammino olimpico a Parigi 2024. Nessuna sorpresa e tre vittorie per Arianna Errigo, Alice Volpi e Martina Favaretto, chedidella prova individuale. Errigo ha gettato via la tensione in questo primo assalto. La portabandiera azzurra ha superato la filippina Catantan con il punteggio di 15-12 in un assalto che la monzese si è leggermente complicata. Adesso neglila campionessa europea in carica affronterà la francese Eva Lacheray. Ci sarà una franceseanche per Martina Favaretto, che dovrà vedersela contro Pauline Ranvier. La veneta è quella che ha sofferto meno nel suo primo assalto, battendo davvero agevolmente l’egiziana Amr Hossny con un comodo 15-5.