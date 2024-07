Reazione a Catena gli Articolo Tre fanno il ' salto' di qualità e vincono

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 28 luglio 2024) Questa settimana disi è conclusa con un'altra bella vittoria. Questa volta sul campo di battaglia c'erano i giovani aspiranti avvocati, detti «Tre», e le new entry «Colpo di Scena». La puntata è stata caratterizzata da musica, giochi e tantissime risate, grazie all'ironia di Pino Insegno. Per Filippo, Andrea e Flaminia, però, la gara è stata veramente difficile. Questo trio si è ritrovato a finire allo spareggio, lottando per preservare il titolo di campioni. Vediamo come sono andate le cose e a quanto ammonta la vincita., puntata del 28 luglio 2024: gliTre contro i Colpo di Scena «La felicità di ogni sera nell'accogliervi è veramente tanta grazie a voi», con queste parole, Insegno ha aperto la puntata del 28 luglio presentando le due squadre in lotta tra loro per contendersi il titolo di campioni della trasmissione.