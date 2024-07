RadioRadio lo sfogo di Di Giovambattista | silenzio sulla nostra censura

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 28 luglio 2024) Une un appello. Ilario Di, direttore Editoriale di Radio Radio, ha pubblicato su X un post che aggiorna ascoltatori e utenti sul contenzioso con il motore di ricerca Google dell'emittente. "Quanti di voi sanno che recentemente il Tribunale di Roma ha condannato Google per aver demonetizzato il canale You Tube di? Una decisione illegittima presa all'epoca del Covid. Unaviolenta di un colosso mondiale contro un mezzo di comunicazione che aveva solo tentato di arginare una narrazione a senso unico. La libertà d'informazione in Italia, se si toccano OMS e questioni sanitarie sui social, non può esistere", premette Di Giovanbattista, che spiega: "Sapete perché? Perché Google ha firmato degli accordi con i singoli governi e interviene mettendo a tacere le voci dissonanti.