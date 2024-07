Parthenope se Napoli è come un' anguilla per Celeste Dalla Porta Dario Aita e Daniele Rienzo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 28 luglio 2024) Il set con Sorrentino, il rapporto con le proprie radici, l'amore pere lo sguardo dei giovani. La nostra intervista adirettamente dal Giffoni 2024. Vedie poi muori. Di solito si dice così ma forse il detto potrebbe cambiare con l'arrivo diil nuovo film di Paolo Sorrentino presentato in anteprima a Cannes e che, dopo alcune clip in esclusiva mostrate al Giffoni Film Festival, arriverà in sala il 24 ottobreprimo titolo della neonata Piper Film, dopo alcune speciali anteprime del 19 settembre. In attesa dell'uscita, abbiamo incontrato i giovani protagonisti della pellicola, e con loro abbiamo parlato proprio del significato e dei simboli di quest'opera con la quale il regista partenopeo prova a raccontare la complessità della sua città