Pallanuoto | esordio convincente per il Settebello alle Olimpiadi Stati Uniti battuti 12-8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Inizia nel migliore dei modi il cammino deldi Parigi 2024: la Nazionale italiana dimaschile riesce ad imporsi nella prima giornata del torneo a Cinque Cerchi per 12-8 sugliin un match che era tutt’altro che banale. Azzurri che fanno già un passo avanti verso i quarti di finale. Partono fortissimo Di Fulvio e compagni che nel primo quarto si portano sul 4-2 sfruttando le reti di Bruni e Gianazza dal centro, il rigore di Fondelli e il gol in controfuga di Fondelli. L’Italia è ben centrata soprattutto in fase difensiva, mentre in attacco gli azzurri a tratti faticano: Del Lungo però trascina la sua retroguardia e gli azzurri lasciano solo quattro reti in tre quarti ai rivali.