Orrore in spiaggia uomo assalito dalle vespe muore per shock anafilattico

(Di domenica 28 luglio 2024) Crotone – Undi 47 anni, di nazionalità ucraina, è morto ieri sullalibera nella zona sud di Crotone a causa di unoprovocatopunture di alcune. L’, che secondo le prime ricostruzioni sapeva di essere allergico, è statodagli insetti mentre si trovava sulla. In preda al panico, il 47enne ha tentato di scappare lanciandosi in acqua, ma purtroppo non è riuscito a salvarsi ed è morto. Il recupero della salma è stato reso difficile dalla presenza delleche hanno punto anche i primi soccorritori accorsi sul luogo. Dettagli dell’incidente Il nido delleera situato nella vicina vegetazione, il che ha reso particolarmente pericoloso l’area. Nonostante l’intervento tempestivo dell’elisoccorso, che era pronto al porto di Crotone, ogni tentativo di salvare la vittima è stato vano.