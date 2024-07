Olimpiadi di Parigi 2024 Settebello show | battuti gli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 28 luglio 2024), 28 luglio– La nazionale italiana di pallanuoto, il cosiddetto “”, ha iniziato con il piede giusto il proprio cammino ai Giochi Olimpici di. Nel match inaugurale del gruppo A, gli Azzurri hanno sconfitto gliper 12-8. Questa vittoria rappresenta un segnale importante per il prosieguo del torneo. L’Italia si è dimostrata ancora una volta una delle principali candidate alla conquista della medaglia d’oro, confermando il proprio valore e la propria esperienza a livello internazionale. Ora ilavrà il compito di mantenere questo ritmo elevato per le prossime sfide, affrontando con la medesima determinazione gli altri avversari del girone. Il cammino verso la finale è iniziato nel migliore dei modi per la nazionale italiana, che vuole regalare ai tifosi un’altra gioia olimpica dopo i trionfi del passato.