Nuoto ora Nicolò Martinenghi è campione di tutto! Tripla corona con Europei Mondiali e Olimpiadi!! E in vasca corta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024)entra nel gotha dello sport italiano. Il primo oro della spedizione azzurra alledi Parigi 2024 è del ragazzo di Varese, che si impone nei 100 rana in maniera autoritaria. Un tempo alto quello di 59”03, ma in una gara che vedeva protagonisti tutti i migliori, da Adam Peaty a Nic Fink, da Arno Kamminga a Qun Haiyang. Un oro olimpico che va ad impreziosire definitivamente il palmares di, già bello ricco dal punto di vista internazionale. Sono sette le medaglie dei, con due ori conquistati aidi Budapest 2022 sempre nei 100 rana e nei 4×100 misti. Di fianco ci mette quattro argenti, tra 50 e 100 rana, in quest’ultima specialità nelle ultime due competizioni iridate, e un bronzo nella 4×100 mista. A questo si aggiungono anche le sette medaglie agli