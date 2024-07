LIVE Nuoto Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Alberto Razzetti in finale nei 400 misti! Megli e Ragaini in semifinale attesa per Pilato e Ceccon

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.30: Questi i qualificati per ladei 400: Marchand, Litchfield, Seto, Foster, Matsushita,, Clareburt, Buessing 11.28:IN! Leon Marchand trionfa nella seconda batteria con 4’08?30, secondo Litchfield con 4’09?51, terzo Seto con 4’10?92 11.26: A metà gara Marchand, Seto, Litchfield 11.22: Terzo posto per un ottimoche resta in scia di Foster con 4’11?07, secondo posto per il giapponese Matsuhita che ha recuperato alla grande con 4’11?18, terzocon 4’11?52. Solo quinto lo statunitense Kalisz, ora Marchand nella seconda e ultima batteria 11.21: Ai 300 Foster,, Kalisz 11.17: Ai 200 Foster,, Papastamos 11.16: Foster,ai 100 11.15: Al vianella prima batteria dei 400 stile libero 11.